Nigerian stocks post gains, MOBIL, SEPLAT, GUINNESS rally high

The exchange rate between the naira and the US dollar for today (Friday, January 15th 2021), stands at ₦470/US$1 in the parallel market. The rate had also closed at ₦470/US$1 on Thursday, January 14th 2021.

The exchange rate between the naira and the British pound sterling stands at ₦625/₤1 on Friday, January 15th 2021. The rate had also closed at ₦625/₤1 on Thursday, January 14th 2021.

The exchange rate between the naira and the European euro stands at ₦570/€1 on Friday, January 15th 2021. The rate had also closed at ₦570/€1 on Thursday, January 14th 2021.

Date Currency Buy(AM) Sell(AM) Buy(PM) Sell(PM) Volatility 01/15/2021 Dollar 465 470 01/15/2021 Pounds 620 625 01/15/2021 Euro 565 570 01/14/2021 Dollar 465 470 465 470 Low 01/14/2021 Pounds 620 625 620 625 Low 01/14/2021 Euro 565 570 565 570 Low 01/13/2021 Dollar 465 470 465 470 Low 01/13/2021 Pounds 620 625 620 625 Low 01/13/2021 Euro 565 570 565 570 Low 01/12/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/12/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/12/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/11/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/11/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/11/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/08/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/08/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/08/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/07/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/07/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/07/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/06/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/06/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/06/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/05/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/05/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/05/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/04/2021 Dollar 460 465 460 465 Low 01/04/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/04/2021 Euro 560 565 560 565 Low 01/01/2021 Dollar 455 460 455 460 Low 01/01/2021 Pounds 610 615 610 615 Low 01/01/2021 Euro 560 565 560 565 Low 12/31/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 12/31/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/31/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/30/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 12/30/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/30/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/29/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 12/29/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/29/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/28/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 12/28/2020 Pounds 610 615 610 615 low 12/28/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/25/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/25/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/25/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/24/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/24/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/24/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/23/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/23/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/23/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/22/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/22/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/22/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/21/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/21/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/21/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/18/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/18/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/18/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/17/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/17/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/17/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/16/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/16/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/16/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/15/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/15/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/15/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/14/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 12/14/2020 Pounds 610 615 610 615 Low 12/14/2020 Euro 560 565 560 565 Low 12/11/2020 00:00 Dollar 465 470 465 470 Low 12/11/2020 00:00 Pounds 610 615 610 615 Low 12/11/2020 00:00 Euro 560 565 560 565 Low 12/10/2020 00:00 Dollar 465 470 465 470 Low 12/10/2020 00:00 Pounds 610 615 610 615 Low 12/10/2020 00:00 Euro 560 565 560 565 Low 12/09/2020 00:00 Dollar 470 475 470 475 Low 12/09/2020 00:00 Pounds 605 610 605 610 Low 12/09/2020 00:00 Euro 555 560 555 560 Low 12/08/2020 00:00 Dollar 470 475 470 475 Low 12/08/2020 00:00 Pounds 605 610 605 610 Low 12/08/2020 00:00 Euro 555 560 555 560 Low 12/07/2020 00:00 Dollar 465 470 465 470 Low 12/07/2020 00:00 Pounds 615 620 615 620 Low 12/07/2020 00:00 Euro 555 560 555 560 Low 12/04/2020 00:00 Dollar 465 470 465 470 Low 12/04/2020 00:00 Pounds 615 620 615 620 Low 12/04/2020 00:00 Euro 555 560 555 560 Low 12/03/2020 00:00 Dollar 465 470 465 470 Low 12/03/2020 00:00 Pounds 615 620 615 620 Low 12/03/2020 00:00 Euro 555 560 555 560 Low 12/02/2020 00:00 Dollar 485 495 485 495 Low 12/02/2020 00:00 Pounds 630 635 630 635 Low 12/02/2020 00:00 Euro 570 575 570 575 Low 12/01/2020 00:00 Dollar 485 495 485 495 Low 12/01/2020 00:00 Pounds 630 635 630 635 Low 12/01/2020 00:00 Euro 570 575 570 575 Low 11/30/2020 Dollar 485 495 485 495 Low 11/30/2020 Pounds 630 635 630 635 Low 11/30/2020 Euro 565 570 565 570 Low 11/27/2020 Dollar 485 490 485 490 Low 11/27/2020 Pounds 615 620 615 620 Low 11/27/2020 Euro 565 570 565 570 Low 11/26/2020 Dollar 475 480 475 480 Low 11/26/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/26/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/25/2020 Dollar 475 480 475 480 Low 11/25/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/25/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/24/2020 Dollar 475 480 475 480 Low 11/24/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/24/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/23/2020 Dollar 475 480 475 480 Low 11/23/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/23/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/20/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 11/20/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/20/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/19/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 11/19/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/19/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/18/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 11/18/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/18/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/17/2020 Dollar 465 470 465 470 Low 11/17/2020 Pounds 600 605 600 605 Low 11/17/2020 Euro 555 560 555 560 Low 11/16/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 11/16/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 11/16/2020 Euro 535 540 535 540 Low 11/13/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 11/13/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 11/13/2020 Euro 535 540 535 540 Low 11/12/2020 00:00 Dollar 455 460 455 460 Low 11/12/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/12/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/11/2020 00:00 Dollar 455 460 455 460 Low 11/11/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/11/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/10/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/10/2020 00:00 Pounds 583 587 583 587 Low 11/10/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/09/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/09/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/09/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/06/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/06/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/06/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/05/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/05/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/05/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/04/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/04/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/04/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/03/2020 00:00 Dollar 457 462 457 462 Low 11/03/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/03/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 11/02/2020 00:00 Dollar 457 460 457 460 Low 11/02/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 11/02/2020 00:00 Euro 530 535 530 535 Low 10/30/2020 Dollar 457 460 457 460 Low 10/30/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/30/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/29/2020 Dollar 457 460 457 460 Low 10/29/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/29/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/28/2020 Dollar 457 460 457 460 Low 10/28/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/28/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/27/2020 Dollar 457 461 457 461 Low 10/27/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/27/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/26/2020 Dollar 457 461 457 461 Low 10/26/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/26/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/23/2020 Dollar 457 461 457 461 Low 10/23/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/23/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/22/2020 Dollar 457 461 457 461 Low 10/22/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/22/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/21/2020 Dollar 456 460 456 460 Low 10/21/2020 Pounds 582 593 582 593 Low 10/21/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/20/2020 Dollar 456 460 456 460 Low 10/20/2020 Pounds 582 593 582 593 Low 10/20/2020 Euro 535 540 535 540 Low 10/19/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 10/19/2020 Pounds 583 592 583 592 Low 10/19/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/16/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 10/16/2020 Pounds 583 592 583 592 Low 10/16/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/15/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 10/15/2020 Pounds 583 592 583 592 Low 10/15/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/14/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 10/14/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/14/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/13/2020 Dollar 453 458 455 460 Low 10/13/2020 Pounds 585 590 585 590 Low 10/13/2020 Euro 530 535 530 535 Low 10/12/2020 00:00 Dollar 452 458 452 458 Low 10/12/2020 00:00 Pounds 580 585 580 585 Low 10/12/2020 00:00 Euro 530 535 530 535 Low 10/09/2020 00:00 Dollar 452 457 452 457 Low 10/09/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 10/09/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 10/08/2020 00:00 Dollar 452 457 452 457 Low 10/08/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 10/08/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 10/07/2020 00:00 Dollar 452 457 452 457 Low 10/07/2020 00:00 Pounds 585 590 585 590 Low 10/07/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 10/06/2020 00:00 Dollar 452 457 452 457 Low 10/06/2020 00:00 Pounds 580 585 580 585 Low 10/06/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 10/05/2020 00:00 Dollar 452 455 452 455 Low 10/05/2020 00:00 Pounds 570 580 570 580 Low 10/05/2020 00:00 Euro 540 545 540 545 Low 10/02/2020 00:00 Dollar 460 465 460 465 Low 10/02/2020 00:00 Pounds 575 585 575 585 Low 10/02/2020 00:00 Euro 530 540 530 540 Low 10/01/2020 00:00 Dollar 460 465 460 465 Low 10/01/2020 00:00 Pounds 575 585 575 585 Low 10/01/2020 00:00 Euro 530 540 530 540 Low 9/30/2020 Dollar 460 465 460 465 Low 9/30/2020 Pounds 570 580 570 580 Low 9/30/2020 Euro 530 535 530 535 Low 9/29/2020 Dollar 460 465 460 465 Low 9/29/2020 Pounds 565 575 570 580 Low 9/29/2020 Euro 530 535 530 535 Low 9/28/2020 Dollar 460 465 460 465 Low 9/28/2020 Pounds 565 570 565 570 Low 9/28/2020 Euro 530 535 530 535 Low 9/25/2020 Dollar 460 465 460 465 Low 9/25/2020 Pounds 565 575 565 575 Low 9/25/2020 Euro 535 540 535 540 Low 9/24/2020 Dollar 460 465 460 465 Low 9/24/2020 Pounds 565 570 565 570 Low 9/24/2020 Euro 535 540 535 540 Low 9/23/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 9/23/2020 Pounds 580 585 580 585 Low 9/23/2020 Euro 535 540 535 540 Low 9/22/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 9/22/2020 Pounds 575 585 575 580 Low 9/22/2020 Euro 530 535 530 535 Low 9/21/2020 Dollar 453 455 450 455 Low 9/21/2020 Pounds 565 570 565 570 Low 9/21/2020 Euro 525 530 525 530 Low 9/18/2020 Dollar 450 460 450 460 Low 9/18/2020 Pounds 575 595 575 595 Low 9/18/2020 Euro 535 540 535 540 Low 9/17/2020 Dollar 455 460 455 460 Low 9/17/2020 Pounds 570 580 570 580 Low 9/17/2020 Euro 530 535 530 535 Low 9/16/2020 Dollar 450 460 450 460 Low 9/16/2020 Pounds 565 570 565 570 Low 9/16/2020 Euro 525 530 525 530 Low 9/15/2020 Dollar 450 460 450 460 Low 9/15/2020 Pounds 565 570 565 570 Low 9/15/2020 Euro 525 530 525 530 Low 9/14/2020 Dollar 445 455 445 455 Low 9/14/2020 Pounds 560 575 560 575 Low 9/14/2020 Euro 515 525 515 525 Low 09/11/2020 00:00 Dollar 450 455 450 455 Low 09/11/2020 00:00 Pounds 555 565 555 565 Low 09/11/2020 00:00 Euro 525 530 525 530 Low 09/10/2020 00:00 Dollar 455 460 455 460 Low 09/10/2020 00:00 Pounds 545 560 545 560 Low 09/10/2020 00:00 Euro 525 530 525 530 Low 09/09/2020 00:00 Dollar 430 440 430 440 Low 09/09/2020 00:00 Pounds 540 555 540 555 Low 09/09/2020 00:00 Euro 500 510 500 510 Low 09/08/2020 00:00 Dollar 435 440 435 440 Low 09/08/2020 00:00 Pounds 540 550 540 550 Low 09/08/2020 00:00 Euro 505 515 505 515 Low 09/07/2020 00:00 Dollar 435 440 435 440 Low 09/07/2020 00:00 Pounds 525 530 525 530 Low 09/07/2020 00:00 Euro 505 515 505 515 Low 09/04/2020 00:00 Dollar 425 440 425 440 Low 09/04/2020 00:00 Pounds 560 580 560 580 Low 09/04/2020 00:00 Euro 505 515 505 515 Low 09/03/2020 00:00 Dollar 425 440 425 440 Low 09/03/2020 00:00 Pounds 560 580 560 580 Low 09/03/2020 00:00 Euro 520 535 505 515 High 09/02/2020 00:00 Dollar 425 440 425 440 Low 09/02/2020 00:00 Pounds 570 580 560 580 Low 09/02/2020 00:00 Euro 535 540 520 535 Low 09/01/2020 00:00 Dollar 462 465 435 440 High 09/01/2020 00:00 Pounds 565 575 570 580 Low 09/01/2020 00:00 Euro 535 540 535 540 Low 8/31/2020 Dollar 463 470 460 465 High 8/31/2020 Pounds 585 595 580 590 Low 8/31/2020 Euro 540 545 540 545 Low 8/28/2020 Dollar 472 477 472 477 Low 8/28/2020 Pounds 580 595 580 595 Low 8/28/2020 Euro 545 552 545 552 Low 8/27/2020 Dollar 472 477 472 477 Low 8/27/2020 Pounds 580 590 580 590 Low 8/27/2020 Euro 542 552 542 552 Low 8/26/2020 Dollar 472 477 472 477 Low 8/26/2020 Pounds 580 590 580 590 Low 8/26/2020 Euro 542 552 542 552 Low 8/25/2020 Dollar 472 477 472 477 Low 8/25/2020 Pounds 575 585 575 585 Low 8/25/2020 Euro 542 552 542 552 Low 8/24/2020 Dollar 473 477 473 477 Low 8/24/2020 Pounds 580 590 580 590 Low 8/24/2020 Euro 542 550 542 550 Low 8/21/2020 Dollar 474 477 474 477 Low 8/21/2020 Pounds 575 585 575 585 Low 8/21/2020 Euro 545 550 545 550 Low 8/20/2020 Dollar 475 478 473 477 Low 8/20/2020 Pounds 575 585 575 585 Low 8/20/2020 Euro 540 550 540 550 Low 8/19/2020 Dollar 475 480 475 480 Low 8/19/2020 Pounds 575 585 575 585 Low 8/19/2020 Euro 540 550 540 550 Low 8/18/2020 Dollar 477 480 477 480 Low 8/18/2020 Pounds 575 580 575 580 Low 8/18/2020 Euro 545 550 545 550 Low 8/17/2020 Dollar 470 475 470 475 Low 8/17/2020 Pounds 580 590 580 590 Low 8/17/2020 Euro 525 535 525 535 Low 8/14/2020 Dollar 470 475 470 475 Low 8/14/2020 Pounds 570 580 570 580 Low 8/14/2020 Euro 525 535 520 535 Low 8/13/2020 Dollar 470 475 470 475 Low 8/13/2020 Pounds 570 575 565 575 Low 8/13/2020 Euro 525 530 520 530 Low 08/12/2020 00:00 Dollar 470 475 470 475 Low 08/12/2020 00:00 Pounds 570 575 570 575 Low 08/12/2020 00:00 Euro 520 530 520 530 Low 08/11/2020 00:00 Dollar 477 485 477 485 Low 08/11/2020 00:00 Pounds 572 584 572 584 Low 08/11/2020 00:00 Euro 510 523 520 535 Low 08/10/2020 00:00 Dollar 477 485 477 485 Low 08/10/2020 00:00 Pounds 572 584 572 584 Low 08/10/2020 00:00 Euro 510 523 520 535 High 08/07/2020 00:00 Dollar 475 486 475 486 Low 08/07/2020 00:00 Pounds 578 585 578 585 Low 08/07/2020 00:00 Euro 536 550 536 550 Low 08/06/2020 00:00 Dollar 470 480 475 486 Low 08/06/2020 00:00 Pounds 575 587 578 585 Low 08/06/2020 00:00 Euro 534 545 536 550 Low 08/05/2020 00:00 Dollar 465 475 473 483 Low 08/05/2020 00:00 Pounds 570 580 575 587 Low 08/05/2020 00:00 Euro 525 540 532 545 Low 08/04/2020 00:00 Dollar 470 480 470 480 Low 08/04/2020 00:00 Pounds 560 570 560 570 Low 08/04/2020 00:00 Euro 520 530 520 530 Low 08/03/2020 00:00 Dollar 470 480 470 480 Low 08/03/2020 00:00 Pounds 560 570 560 570 Low 08/03/2020 00:00 Euro 520 530 520 530 Low 7/31/2020 Dollar 470 480 470 485 High 7/31/2020 Pounds 570 582 575 585 Low 7/31/2020 Euro 500 520 505 520 Low 7/30/2020 Dollar 470 490 470 485 High 7/30/2020 Pounds 550 570 550 580 High 7/30/2020 Euro 495 520 500 525 High 7/29/2020 Dollar 468 475 467 475 Low 7/29/2020 Pounds 575 585 580 590 Low 7/29/2020 Euro 530 540 530 545 Low 7/28/2020 Dollar 469 475 467 475 Low 7/28/2020 Pounds 575 593 580 595 Low 7/28/2020 Euro 550 560 540 550 Low 7/27/2020 Dollar 465 473 466 473 Low 7/27/2020 Pounds 570 580 575 583 Low 7/27/2020 Euro 510 520 515 530 Low 7/24/2020 Dollar 465 472 464 472 Low 7/24/2020 Pounds 570 580 572 582 Low 7/24/2020 Euro 510 520 505 520 Low 7/23/2020 Dollar 460 472 465 472 Low 7/23/2020 Pounds 565 575 565 580 Low 7/23/2020 Euro 510 520 505 520 Low 7/22/2020 Dollar 465 472 465 472 Low 7/22/2020 Pounds 565 575 560 578 Low 7/22/2020 Euro 510 525 510 528 Low 7/21/2020 Dollar 461 472 462 472 Low 7/21/2020 Pounds 560 573 560 575 Low 7/21/2020 Euro 498 515 500 520 Low 7/20/2020 Dollar 460 473 462 473 Low 7/20/2020 Pounds 550 570 555 575 Low 7/20/2020 Euro 495 505 500 510 Low 7/17/2020 Dollar 462 470 460 470 Low 7/17/2020 Pounds 560 570 558 570 Low 7/17/2020 Euro 490 500 490 500 Low 7/16/2020 Dollar 460 470 460 470 Low 7/16/2020 Pounds 558 565 560 570 Low 7/16/2020 Euro 485 495 485 499 Low 7/15/2020 Dollar 455 465 455 470 Low 7/15/2020 Pounds 560 565 558 570 Low 7/15/2020 Euro 485 495 488 498 Low 7/14/2020 Dollar 448 462 455 470 Low 7/14/2020 Pounds 540 550 557 570 Low 7/14/2020 Euro 485 495 489 498 Low 7/13/2020 Dollar 450 460 448 462 Low 7/13/2020 Pounds 540 550 540 550 Low 7/13/2020 Euro 485 495 485 495 Low 07/10/2020 00:00 Dollar 453 460 458 465 Low 07/10/2020 00:00 Pounds 520 525 550 555 High 07/10/2020 00:00 Euro 465 467 510 520 High 07/09/2020 00:00 Dollar 455 461 455 463 Low 07/09/2020 00:00 Pounds 550 558 550 562 Low 07/09/2020 00:00 Euro 495 504 498 505 Low 07/08/2020 00:00 Dollar 455 461 455 461 Low 07/08/2020 00:00 Pounds 550 558 550 558 Low 07/08/2020 00:00 Euro 495 504 495 504 Low 07/07/2020 00:00 Dollar 455 461 455 461 Low 07/07/2020 00:00 Pounds 550 558 550 558 Low 07/07/2020 00:00 Euro 495 502 495 502 Low 07/06/2020 00:00 Dollar 455 462 455 461 Low 07/06/2020 00:00 Pounds 550 562 547 555 Low 07/06/2020 00:00 Euro 495 502 496 502 Low 07/03/2020 00:00 Dollar 455 462 454 461 Low 07/03/2020 00:00 Pounds 548 560 550 560 Low 07/03/2020 00:00 Euro 495 505 495 502 Low 07/02/2020 00:00 Dollar 455 462 454 461 Low 07/02/2020 00:00 Pounds 548 560 550 560 Low 07/02/2020 00:00 Euro 495 505 495 502 Low 07/01/2020 00:00 Dollar 455 462 455 462 Low 07/01/2020 00:00 Pounds 548 560 548 560 Low 07/01/2020 00:00 Euro 495 505 495 505 Low 6/30/2020 Dollar 452 460 452 460 Low 6/30/2020 Pounds 547 560 547 560 Low 6/30/2020 Euro 495 505 495 505 Low 6/29/2020 Dollar 450 460 450 460 Low 6/29/2020 Pounds 547 560 547 560 Low 6/29/2020 Euro 495 505 495 505 Low 6/26/2020 Dollar 452 457 452 460 Low 6/26/2020 Pounds 547 557 547 560 Low 6/26/2020 Euro 490 498 490 502 Low 6/25/2020 Dollar 452 457 450 455 Low 6/25/2020 Pounds 547 557 547 560 Low 6/25/2020 Euro 490 498 490 499 Low 6/24/2020 Dollar 450 460 450 455 Low 6/24/2020 Pounds 545 555 545 555 Low 6/24/2020 Euro 490 495 488 498 Low 6/23/2020 Dollar 450 460 445 455 Low 6/23/2020 Pounds 545 555 545 555 Low 6/23/2020 Euro 490 495 490 495 Low 6/22/2020 Dollar 450 455 450 455 Low 6/22/2020 Pounds 545 555 545 555 Low 6/22/2020 Euro 488 498 488 498 Low 6/19/2020 Dollar 445 455 445 455 Low 6/19/2020 Pounds 540 553 540 553 Low 6/19/2020 Euro 480 490 480 490 Low 6/18/2020 Dollar 445 452 445 452 Low 6/18/2020 Pounds 537 550 537 550 Low 6/18/2020 Euro 475 490 475 490 Low 6/17/2020 Dollar 445 452 445 452 Low 6/17/2020 Pounds 540 553 537 550 Low 6/17/2020 Euro 475 490 475 490 Low 6/16/2020 Dollar 440 450 445 452 Low 6/16/2020 Pounds 540 550 540 553 Low 6/16/2020 Euro 475 485 475 490 Low 6/15/2020 Dollar 440 450 440 450 Low 6/15/2020 Pounds 540 550 540 550 Low 6/15/2020 Euro 475 485 475 485 Low 06/12/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/12/2020 00:00 Pounds 538 550 538 550 Low 06/12/2020 00:00 Euro 470 485 470 485 Low 06/11/2020 00:00 Pounds 538 550 538 550 Low 06/11/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/11/2020 00:00 Euro 470 485 470 485 Low 06/10/2020 00:00 Pounds 538 550 540 553 Low 06/10/2020 00:00 Dollar 440 450 445 452 Low 06/10/2020 00:00 Euro 470 485 475 490 Low 06/09/2020 00:00 Pounds 538 550 540 550 Low 06/09/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/09/2020 00:00 Euro 470 485 475 485 Low 06/08/2020 00:00 Pounds 540 550 540 550 Low 06/08/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/08/2020 00:00 Euro 475 485 475 485 Low 06/05/2020 00:00 Pounds 535 545 535 545 Low 06/05/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/05/2020 00:00 Euro 460 472 460 472 Low 06/04/2020 00:00 Pounds 530 543 530 543 Low 06/04/2020 00:00 Dollar 440 447 440 447 Low 06/04/2020 00:00 Euro 460 470 460 470 Low 06/03/2020 00:00 Pounds 530 540 530 540 Low 06/03/2020 00:00 Dollar 440 445 440 445 Low 06/03/2020 00:00 Euro 460 470 460 470 Low 06/02/2020 00:00 Pounds 535 545 535 545 Low 06/02/2020 00:00 Dollar 440 450 440 450 Low 06/02/2020 00:00 Euro 460 472 460 472 Low 06/01/2020 00:00 Pounds 530 543 530 543 Low 06/01/2020 00:00 Dollar 440 447 440 447 Low 06/01/2020 00:00 Euro 460 470 460 470 Low 5/29/2020 Pounds 530 540 530 540 Low 5/29/2020 Dollar 440 445 440 445 Low 5/29/2020 Euro 460 470 460 470 Low 5/28/2020 Pounds 535 545 535 545 Low 5/28/2020 Dollar 440 450 440 450 Low 5/28/2020 Euro 460 472 460 472 Low 5/27/2020 Pounds 530 543 530 543 Low 5/27/2020 Dollar 440 447 440 447 Low 5/27/2020 Euro 460 470 460 470 Low 5/26/2020 Pounds 530 540 530 540 Low 5/26/2020 Dollar 440 445 440 445 Low 5/26/2020 Euro 460 470 460 470 Low 5/25/2020 Pounds 535 545 535 545 Low 5/25/2020 Dollar 440 450 440 450 Low 5/25/2020 Euro 460 472 460 472 Low 5/22/2020 Pounds 530 543 530 543 Low 5/22/2020 Dollar 440 447 440 447 Low 5/22/2020 Euro 460 470 460 470 Low 5/21/2020 Pounds 530 545 530 545 Low 5/21/2020 Dollar 450 460 450 460 Low 5/21/2020 Euro 460 470 460 470 Low 5/20/2020 Pounds 530 550 530 550 Low 5/20/2020 Dollar 445 460 445 460 Low 5/20/2020 Euro 450 470 450 470 Low 5/19/2020 Pounds 528 540 528 540 Low 5/19/2020 Dollar 445 460 445 460 Low 5/19/2020 Euro 450 465 450 465 Low 5/18/2020 Pounds 528 540 528 540 Low 5/18/2020 Dollar 445 460 445 460 Low 5/18/2020 Euro 450 465 450 465 Low 5/15/2020 Pounds 530 540 525 535 Low 5/15/2020 Dollar 435 450 440 455 Low 5/15/2020 Euro 450 460 450 465 Low 5/14/2020 Pounds 530 540 530 540 Low 5/14/2020 Dollar 435 450 435 450 Low 5/14/2020 Euro 450 460 450 460 Low 5/13/2020 Pounds 525 535 525 535 Low 5/13/2020 Dollar 430 450 430 450 Low 5/13/2020 Euro 440 455 440 455 Low 05/12/2020 00:00 Pounds 525 535 525 535 Low 05/12/2020 00:00 Dollar 435 450 435 450 Low 05/12/2020 00:00 Euro 445 455 445 455 Low 05/11/2020 00:00 Pounds 510 530 525 535 Low 05/11/2020 00:00 Dollar 430 445 435 445 Low 05/11/2020 00:00 Euro 440 450 445 455 Low 05/08/2020 00:00 Pounds 510 530 510 530 Low 05/08/2020 00:00 Dollar 425 437 430 445 Low 05/08/2020 00:00 Euro 425 440 440 450 Low 05/07/2020 00:00 Pounds 510 530 510 530 Low 05/07/2020 00:00 Dollar 425 437 425 437 Low 05/07/2020 00:00 Euro 425 440 425 440 Low 05/06/2020 00:00 Pounds 510 520 510 520 Low 05/06/2020 00:00 Dollar 425 437 425 437 Low 05/06/2020 00:00 Euro 430 450 430 450 Low 05/05/2020 00:00 Pounds 510 525 510 525 Low 05/05/2020 00:00 Dollar 410 430 420 430 Low 05/05/2020 00:00 Euro 425 435 425 435 Low 05/04/2020 00:00 Pounds 500 510 510 525 Low 05/04/2020 00:00 Dollar 435 450 410 430 Low 05/04/2020 00:00 Euro 430 440 425 435 Low 05/01/2020 00:00 Pounds 500 510 500 510 Low 05/01/2020 00:00 Dollar 435 450 435 450 Low 05/01/2020 00:00 Euro 430 445 430 445 Low 4/30/2020 Pounds 500 510 500 510 Low 4/30/2020 Dollar 435 450 435 450 Low 4/30/2020 Euro 430 445 430 445 Low 4/29/2020 Pounds 500 520 500 520 Low 4/29/2020 Dollar 440 460 440 460 Low 4/29/2020 Euro 450 465 450 465 Low 4/28/2020 Pounds 495 510 500 520 Low 4/28/2020 Dollar 430 450 440 460 Low 4/28/2020 Euro 435 450 435 450 Low 4/27/2020 Pounds 495 510 495 510 Low 4/27/2020 Dollar 430 450 430 450 Low 4/27/2020 Euro 435 450 435 450 Low 4/24/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/24/2020 Dollar 428 450 428 450 Low 4/24/2020 Euro 430 440 430 440 Low 4/23/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/23/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/23/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/22/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/22/2020 Dollar 420 425 420 430 Low 4/22/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/21/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/21/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/21/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/20/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/20/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/20/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/17/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/17/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/17/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/16/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/16/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/16/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/15/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/15/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/15/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/14/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/14/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/14/2020 Euro 425 435 425 435 Low 4/13/2020 Pounds 490 500 490 500 Low 4/13/2020 Dollar 420 430 420 430 Low 4/13/2020 Euro 425 435 425 435 Low 04/10/2020 00:00 Pounds 490 505 490 505 Low 04/10/2020 00:00 Dollar 420 430 420 430 Low 04/10/2020 00:00 Euro 425 435 425 435 Low 04/09/2020 00:00 Pounds 490 505 490 505 Low 04/09/2020 00:00 Dollar 420 430 420 430 Low 04/09/2020 00:00 Euro 425 435 425 435 Low 04/08/2020 00:00 Pounds 490 500 490 500 Low 04/08/2020 00:00 Dollar 420 430 420 430 Low 04/08/2020 00:00 Euro 425 435 425 435 Low 04/07/2020 00:00 Pounds 490 500 490 500 Low 04/07/2020 00:00 Dollar 420 430 420 430 Low 04/07/2020 00:00 Euro 425 435 425 435 Low 04/06/2020 00:00 Pounds 492 497 492 497 Low 04/06/2020 00:00 Dollar 402 412 402 412 Low 04/06/2020 00:00 Euro 410 415 410 415 Low 04/03/2020 00:00 Pounds 485 490 492 497 Low 04/03/2020 00:00 Dollar 400 410 402 412 Low 04/03/2020 00:00 Euro 410 415 410 415 Low 04/02/2020 00:00 Pounds 485 490 485 490 Low 04/02/2020 00:00 Dollar 400 410 400 410 Low 04/02/2020 00:00 Euro 410 415 410 415 Low 04/01/2020 00:00 Pounds 480 485 480 485 Low 04/01/2020 00:00 Dollar 395 400 395 400 Low 04/01/2020 00:00 Euro 407 412 407 412 Low 3/31/2020 Pounds 480 485 480 485 Low 3/31/2020 Dollar 395 400 395 400 Low 3/31/2020 Euro 407 412 407 412 Low 3/30/2020 Pounds 480 485 480 485 Low 3/30/2020 Dollar 390 395 395 400 Low 3/30/2020 Euro 407 412 407 412 Low 3/27/2020 Pounds 480 485 480 485 Low 3/27/2020 Dollar 385 390 390 395 Low 3/27/2020 Euro 405 410 407 412 Low 3/26/2020 Pounds 480 485 480 485 Low 3/26/2020 Dollar 385 390 385 390 Low 3/26/2020 Euro 405 410 405 410 Low 3/25/2020 Pounds 475 480 480 485 Low 3/25/2020 Dollar 380 385 385 390 Low 3/25/2020 Euro 400 405 405 410 Low 3/24/2020 Pounds 475 480 475 480 Low 3/24/2020 Dollar 380 385 380 385 Low 3/24/2020 Euro 400 405 400 405 Low 3/23/2020 Pounds 474 478 474 478 Low 3/23/2020 Dollar 380 385 380 385 Low 3/23/2020 Euro 400 403 400 403 Low 3/20/2020 Pounds 475 480 475 480 Low 3/20/2020 Dollar 370 375 365 367 Low 3/20/2020 Euro 395 400 395 400 Low 3/19/2020 Pounds 475 480 475 480 Low 3/19/2020 Dollar 370 375 370 375 Low 3/19/2020 Euro 395 400 395 400 Low 3/18/2020 Pounds 471 475 471 475 Low 3/18/2020 Dollar 370 375 370 375 Low 3/18/2020 Euro 390 395 390 395 Low 3/17/2020 Pounds 470 475 470 475 Low 3/17/2020 Dollar 375 380 375 380 Low 3/17/2020 Euro 400 403 400 403 Low 3/16/2020 Pounds 470 475 470 475 Low 3/16/2020 Dollar 370 375 370 375 Low 3/16/2020 Euro 400 403 400 403 Low 3/13/2020 Pounds 470 475 470 475 Low 3/13/2020 Dollar 372 377 372 377 Low 3/13/2020 Euro 400 403 400 403 Low 03/12/2020 00:00 Pounds 475 485 490 495 High 03/12/2020 00:00 Dollar 365 380 375 404 High 03/12/2020 00:00 Euro 405 412 410 420 Low 03/11/2020 00:00 Pounds 470 475 475 485 Low 03/11/2020 00:00 Dollar 360 366 365 375 Low 03/11/2020 00:00 Euro 387 403 405 412 Low 03/10/2020 00:00 Pounds 468 472 470 475 Low 03/10/2020 00:00 Dollar 358 360 360 362 Low 03/10/2020 00:00 Euro 390 398 387 403 Low 03/09/2020 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/09/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/09/2020 00:00 Euro 392 398 392 398 Low 03/06/2020 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/06/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/06/2020 00:00 Euro 390 398 390 398 Low 03/05/2020 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/05/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/05/2020 00:00 Euro 390 397 390 397 Low 03/04/2020 00:00 Pounds 468 473 468 473 Low 03/04/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/04/2020 00:00 Euro 387 392 387 392 Low 03/03/2020 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/03/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/03/2020 00:00 Euro 387 392 387 392 Low 03/02/2020 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/02/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 03/02/2020 00:00 Euro 387 392 387 392 Low 2/28/2020 Pounds 468 472 468 472 Low 2/28/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/28/2020 Euro 387 392 387 392 Low 2/27/2020 Pounds 467 471 468 472 Low 2/27/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/27/2020 Euro 386 390 387 392 Low 2/26/2020 Pounds 468 472 467 471 Low 2/26/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/26/2020 Euro 386 390 386 390 Low 2/25/2020 Pounds 467 472 468 472 Low 2/25/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/25/2020 Euro 388 392 386 390 Low 2/24/2020 Pounds 467 472 467 472 Low 2/24/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/24/2020 Euro 388 392 388 393 Low 2/21/2020 Pounds 467 473 468 473 Low 2/21/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/21/2020 Euro 388 392 388 392 Low 2/20/2020 Pounds 467 473 467 473 Low 2/20/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/20/2020 Euro 388 392 388 392 Low 2/19/2020 Pounds 467 473 467 473 Low 2/19/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/19/2020 Euro 390 394 390 394 Low 2/18/2020 Pounds 467 473 467 473 Low 2/18/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/18/2020 Euro 390 394 390 394 Low 2/17/2020 Pounds 469 473 467 474 Low 2/17/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/17/2020 Euro 390 394 390 394 Low 2/14/2020 Pounds 469 473 469 473 Low 2/14/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/14/2020 Euro 390 394 390 394 Low 2/13/2020 Pounds 470 475 470 475 Low 2/13/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 2/13/2020 Euro 390 396 390 396 Low 02/12/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 02/12/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/12/2020 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 02/11/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 02/11/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/11/2020 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 02/10/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 02/10/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/10/2020 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 02/07/2020 00:00 Pounds 471 475 471 475 Low 02/07/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/07/2020 00:00 Euro 390 396 392 396 Low 02/06/2020 00:00 Pounds 473 476 473 476 Low 02/06/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/06/2020 00:00 Euro 392 397 392 397 Low 02/05/2020 00:00 Pounds 473 476 473 476 Low 02/05/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/05/2020 00:00 Euro 393 397 393 397 Low 02/04/2020 00:00 Pounds 473 476 473 476 Low 02/04/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/04/2020 00:00 Euro 393 397 393 397 Low 02/03/2020 00:00 Pounds 473 476 473 476 Low 02/03/2020 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/03/2020 00:00 Euro 393 397 393 397 Low 1/31/2020 Pounds 473 476 473 476 Low 1/31/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 1/31/2020 Euro 393 397 393 397 Low 1/30/2020 Pounds 472 478 472 476 Low 1/30/2020 Dollar 358 361 358 360 Low 1/30/2020 Euro 394 398 394 398 Low 1/29/2020 Pounds 472 476 472 476 Low 1/29/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 1/29/2020 Euro 394 398 394 398 Low 1/28/2020 Pounds 472 476 472 476 Low 1/28/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 1/28/2020 Euro 394 398 394 398 Low 1/27/2020 Pounds 473 476 473 476 Low 1/27/2020 Dollar 358 360 358 360 Low 1/27/2020 Euro 394 398 394 398 Low 1/24/2020 Pounds 474 478 474 478 Low 1/24/2020 Dollar 358 362 358 362 Low 1/24/2020 Euro 395 400 395 400 Low 1/23/2020 Pounds 474 478 474 478 Low 1/23/2020 Dollar 358 362 358 362 Low 1/23/2020 Euro 395 400 395 400 Low 1/22/2020 Pounds 474 478 474 478 Low 1/22/2020 Dollar 359 362 359 362 Low 1/22/2020 Euro 394 398 394 398 Low 1/21/2020 Pounds 473 477 475 479 Low 1/21/2020 Dollar 360 362 359 362 Low 1/21/2020 Euro 395 400 395 400 Low 1/20/2020 Pounds 473 477 473 477 Low 1/20/2020 Dollar 360 362 360 362 Low 1/20/2020 Euro 395 400 395 400 Low 1/17/2020 Pounds 473 477 473 477 Low 1/17/2020 Dollar 360 362 360 362 Low 1/17/2020 Euro 395 400 395 400 Low 1/16/2020 Pounds 457 480 474 477 Low 1/16/2020 Dollar 360 362 360 362 Low 1/16/2020 Euro 397 403 395 400 Low 1/15/2020 Pounds 475 480 475 480 Low 1/15/2020 Dollar 360 362 360 362 Low 1/15/2020 Euro 397 402 397 402 Low 1/14/2020 Pounds 470 475 474 480 Low 1/14/2020 Dollar 359 362 360 362 Low 1/14/2020 Euro 397 402 397 400 Low 1/13/2020 Pounds 470 477 470 475 Low 1/13/2020 Dollar 359 362 359 362 Low 1/13/2020 Euro 397 403 397 402 Low 01/10/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 01/10/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/10/2020 00:00 Euro 397 402 397 402 Low 01/09/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 01/09/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/09/2020 00:00 Euro 397 403 397 403 Low 01/08/2020 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 01/08/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/08/2020 00:00 Euro 397 403 397 403 Low 01/07/2020 00:00 Pounds 470 477 470 477 Low 01/07/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/07/2020 00:00 Euro 397 403 397 403 Low 01/06/2020 00:00 Pounds 468 473 470 477 Low 01/06/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/06/2020 00:00 Euro 392 400 397 403 Low 01/03/2020 00:00 Pounds 468 473 468 473 Low 01/03/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/03/2020 00:00 Euro 390 400 390 400 Low 01/02/2020 00:00 Pounds 467 473 467 473 Low 01/02/2020 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 01/02/2020 00:00 Euro 392 400 392 400 Low 12/24/2019 Pounds 468 474 468 474 Low 12/24/2019 Dollar 358 361 358 361 Low 12/24/2019 Euro 390 395 390 395 Low 12/23/2019 Pounds 474 478 474 478 Low 12/23/2019 Dollar 359 362 359 362 Low 12/23/2019 Euro 395 400 395 400 Low 12/20/2019 Pounds 474 480 474 480 Low 12/20/2019 Dollar 359 363 359 363 Low 12/20/2019 Euro 395 401 395 401 Low 12/19/2019 Pounds 472 480 472 480 Low 12/19/2019 Dollar 359 363 359 363 Low 12/19/2019 Euro 395 401 395 401 Low 12/18/2019 Pounds 472 480 472 480 Low 12/18/2019 Dollar 360 363 359 363 Low 12/18/2019 Euro 395 400 395 400 Low 12/17/2019 Pounds 470 477 472 477 Low 12/17/2019 Dollar 360 363 360 363 Low 12/17/2019 Euro 394 398 394 398 Low 12/16/2019 Pounds 470 475 470 477 Low 12/16/2019 Dollar 359 363 360 363 Low 12/16/2019 Euro 394 398 394 398 Low 12/13/2019 Pounds 470 480 470 476 Low 12/13/2019 Dollar 359 362 359 363 Low 12/13/2019 Euro 394 398 394 398 Low 12/12/2019 00:00 Pounds 464 472 464 472 Low 12/12/2019 00:00 Dollar 358 360 359 361 Low 12/12/2019 00:00 Euro 392 397 392 397 Low 12/11/2019 00:00 Pounds 463 470 464 472 Low 12/11/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/11/2019 00:00 Euro 393 397 392 397 Low 12/10/2019 00:00 Pounds 462 468 463 470 Low 12/10/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/10/2019 00:00 Euro 392 397 393 397 Low 12/09/2019 00:00 Pounds 462 468 462 468 Low 12/09/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/09/2019 00:00 Euro 392 397 392 397 Low 12/06/2019 00:00 Pounds 462 467 463 468 Low 12/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/06/2019 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 12/05/2019 00:00 Pounds 462 467 462 467 Low 12/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/05/2019 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 12/04/2019 00:00 Pounds 460 466 460 466 Low 12/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/04/2019 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 12/03/2019 00:00 Pounds 460 465 460 465 Low 12/03/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/03/2019 00:00 Euro 390 396 390 396 Low 12/02/2019 00:00 Pounds 460 466 460 465 Low 12/02/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 12/02/2019 00:00 Euro 390 395 390 395 Low 11/29/2019 Pounds 462 466 462 466 Low 11/29/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/29/2019 Euro 390 395 392 397 Low 11/28/2019 Pounds 462 467 462 466 Low 11/28/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/28/2019 Euro 390 395 390 395 Low 11/27/2019 Pounds 460 465 462 467 Low 11/27/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/27/2019 Euro 391 396 390 395 Low 11/26/2019 Pounds 462 466 462 466 Low 11/26/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/26/2019 Euro 390 395 390 395 Low 11/25/2019 Pounds 460 465 462 466 Low 11/25/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/25/2019 Euro 390 398 390 395 Low 11/22/2019 Pounds 460 464 460 465 Low 11/22/2019 Dollar 357 360 358 360 Low 11/22/2019 Euro 390 398 390 398 Low 11/21/2019 Pounds 460 464 460 464 Low 11/21/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 11/21/2019 Euro 390 397 390 397 Low 11/20/2019 Pounds 460 464 460 464 Low 11/20/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/20/2019 Euro 390 398 390 397 Low 11/19/2019 Pounds 460 465 460 464 Low 11/19/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/19/2019 Euro 392 398 390 398 Low 11/18/2019 Pounds 458 464 460 465 Low 11/18/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/18/2019 Euro 390 398 392 398 Low 11/15/2019 Pounds 458 464 458 464 Low 11/15/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/15/2019 Euro 392 398 393 398 Low 11/14/2019 Pounds 458 464 458 464 Low 11/14/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/14/2019 Euro 390 398 392 398 Low 11/13/2019 Pounds 460 465 458 464 Low 11/13/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 11/13/2019 Euro 392 398 392 398 Low 11/12/2019 00:00 Pounds 460 465 460 465 Low 11/12/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 11/12/2019 00:00 Euro 394 399 394 399 Low 11/08/2019 00:00 Pounds 458 463 460 465 Low 11/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 11/08/2019 00:00 Euro 393 398 394 400 Low 11/06/2019 00:00 Pounds 458 463 458 464 Low 11/06/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 11/06/2019 00:00 Euro 393 400 393 400 Low 11/05/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 11/05/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 11/05/2019 00:00 Euro 393 400 393 400 Low 11/04/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 11/04/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 11/04/2019 00:00 Euro 392 400 393 400 Low 11/01/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 11/01/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 11/01/2019 00:00 Euro 393 400 394 400 Low 10/31/2019 Pounds 460 464 458 463 Low 10/31/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/31/2019 Euro 395 400 393 400 Low 10/30/2019 Pounds 457 463 457 463 Low 10/30/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/30/2019 Euro 395 400 395 400 Low 10/29/2019 Pounds 457 463 457 463 Low 10/29/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/29/2019 Euro 395 400 395 400 Low 10/28/2019 Pounds 457 462 457 463 Low 10/28/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/28/2019 Euro 396 402 395 400 Low 10/25/2019 Pounds 457 463 457 462 Low 10/25/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/25/2019 Euro 396 403 396 402 Low 10/24/2019 Pounds 457 462 457 463 Low 10/24/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/24/2019 Euro 396 403 396 403 Low 10/23/2019 Pounds 457 463 457 462 Low 10/23/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/23/2019 Euro 397 403 396 403 Low 10/22/2019 Pounds 455 460 457 463 Low 10/22/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/22/2019 Euro 395 402 397 403 Low 10/21/2019 Pounds 450 455 450 455 Low 10/21/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/21/2019 Euro 387 395 390 397 Low 10/18/2019 Pounds 446 453 446 453 Low 10/18/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/18/2019 Euro 387 393 387 393 Low 10/17/2019 Pounds 445 450 446 452 Low 10/17/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/17/2019 Euro 387 392 387 393 Low 10/16/2019 Pounds 445 452 445 450 Low 10/16/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 10/16/2019 Euro 387 395 387 392 Low 10/15/2019 Pounds 445 450 445 452 Low 10/15/2019 Dollar 357 360 358 360 Low 10/15/2019 Euro 385 390 385 390 Low 10/14/2019 Pounds 445 450 445 450 Low 10/14/2019 Dollar 358 360 357 360 Low 10/14/2019 Euro 384 390 385 390 Low 10/11/2019 00:00 Pounds 445 450 445 450 Low 10/11/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/11/2019 00:00 Euro 384 390 384 390 Low 10/10/2019 00:00 Pounds 445 450 445 450 Low 10/10/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 10/10/2019 00:00 Euro 386 390 384 390 Low 10/09/2019 00:00 Pounds 445 453 445 450 Low 10/09/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 10/09/2019 00:00 Euro 390 395 386 390 Low 10/08/2019 00:00 Pounds 448 453 445 453 Low 10/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 10/08/2019 00:00 Euro 390 395 390 395 Low 10/07/2019 00:00 Pounds 448 453 448 453 Low 10/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/07/2019 00:00 Euro 392 396 390 395 Low 10/04/2019 00:00 Pounds 450 454 448 453 Low 10/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/04/2019 00:00 Euro 392 397 392 396 Low 10/03/2019 00:00 Pounds 450 454 450 454 Low 10/03/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/03/2019 00:00 Euro 392 397 392 397 Low 10/02/2019 00:00 Pounds 450 453 450 453 Low 10/02/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/02/2019 00:00 Euro 392 397 392 397 Low 9/30/2019 Pounds 445 450 450 453 Low 9/30/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 9/30/2019 Euro 392 397 392 397 Low 9/27/2019 Pounds 446 452 445 450 Low 9/27/2019 Dollar 357 360 358 360 Low 9/27/2019 Euro 392 396 392 397 Low 9/26/2019 Pounds 445 450 445 450 Low 9/26/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/26/2019 Euro 390 395 392 396 Low 9/25/2019 Pounds 444 449 445 450 Low 9/25/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/25/2019 Euro 390 394 390 395 Low 9/24/2019 Pounds 445 448 445 449 Low 9/24/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/24/2019 Euro 390 395 390 395 Low 9/23/2019 Pounds 445 450 445 450 Low 9/23/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/23/2019 Euro 392 395 392 396 Low 9/20/2019 Pounds 443 446 445 450 Low 9/20/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/20/2019 Euro 392 395 392 395 Low 9/19/2019 Pounds 442 446 443 446 Low 9/19/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/19/2019 Euro 390 395 391 394 Low 9/18/2019 Pounds 442 447 440 446 Low 9/18/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/18/2019 Euro 390 395 390 395 Low 9/17/2019 Pounds 445 448 444 447 Low 9/17/2019 Dollar 358 360 358 360 Low 9/17/2019 Euro 394 398 393 397 Low 9/16/2019 Pounds 445 450 445 450 Low 9/16/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/16/2019 Euro 394 400 394 400 Low 9/13/2019 Pounds 445 450 445 450 Low 9/13/2019 Dollar 357 360 357 360 Low 9/13/2019 Euro 394 398 394 398 Low 09/12/2019 00:00 Pounds 440 445 445 450 Low 09/12/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 09/12/2019 00:00 Euro 393 398 394 398 Low 09/11/2019 00:00 Pounds 440 446 440 446 Low 09/11/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 09/11/2019 00:00 Euro 392 395 392 398 Low 09/10/2019 00:00 Pounds 437 450 440 446 Low 09/10/2019 00:00 Dollar 356 360 358 360 Low 09/10/2019 00:00 Euro 388 397 392 395 Low 09/09/2019 00:00 Pounds 440 444 440 445 Low 09/09/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 09/09/2019 00:00 Euro 390 396 390 395 Low 09/06/2019 00:00 Pounds 440 444 440 444 Low 09/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 09/06/2019 00:00 Euro 392 398 390 396 Low 09/05/2019 00:00 Pounds 440 444 440 444 Low 09/05/2019 00:00 Dollar 357 360 358 360 Low 09/05/2019 00:00 Euro 392 398 392 397 Low 09/04/2019 00:00 Pounds 440 443 440 444 Low 09/04/2019 00:00 Dollar 357 360 358 360 Low 09/04/2019 00:00 Euro 392 398 392 397 Low 09/03/2019 00:00 Pounds 438 443 438 443 Low 09/03/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 09/03/2019 00:00 Euro 392 397 392 398 Low 09/02/2019 00:00 Pounds 437 445 438 443 Low 09/02/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 09/02/2019 00:00 Euro 391 396 392 397 Low 30/08/2019 00:00 Pounds 442 448 440 445 Low 30/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 30/08/2019 00:00 Euro 392 398 395 398 Low 29/08/2019 00:00 Pounds 440 446 442 448 Low 29/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 29/08/2019 00:00 Euro 392 398 392 398 Low 28/08/2019 00:00 Pounds 444 450 440 445 Low 28/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 28/08/2019 00:00 Euro 392 396 392 398 Low 27/08/2019 00:00 Pounds 444 450 444 450 Low 27/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 27/08/2019 00:00 Euro 394 400 393 398 Low 26/08/2019 00:00 Pounds 442 447 443 448 Low 26/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 26/08/2019 00:00 Euro 392 397 393 397 Low 23/08/2019 00:00 Pounds 440 445 440 445 Low 23/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 23/08/2019 00:00 Euro 390 397 390 397 Low 22/08/2019 00:00 Pounds 445 450 440 445 Low 22/08/2019 00:00 Dollar 357 359 358 360 Low 22/08/2019 00:00 Euro 393 398 390 397 Low 21/08/2019 00:00 Pounds 447 452 445 450 Low 21/08/2019 00:00 Dollar 358 360 357 359 Low 21/08/2019 00:00 Euro 392 398 393 398 Low 20/08/2019 00:00 Pounds 450 455 447 452 Low 20/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 20/08/2019 00:00 Euro 395 400 392 398 Low 19/08/2019 00:00 Pounds 450 455 450 455 Low 19/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 19/08/2019 00:00 Euro 395 400 395 400 Low 16/08/2019 00:00 Pounds 451 455 450 455 Low 16/08/2019 00:00 Dollar 357 360 358 360 Low 16/08/2019 00:00 Euro 397 402 395 400 Low 15/08/2019 00:00 Pounds 450 455 451 455 Low 15/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 15/08/2019 00:00 Euro 398 403 397 402 Low 14/08/2019 00:00 Pounds 450 455 450 455 Low 14/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 14/08/2019 00:00 Euro 398 403 398 403 Low 09/08/2019 00:00 Pounds 450 455 450 455 Low 09/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 09/08/2019 00:00 Euro 398 404 398 403 Low 08/08/2019 00:00 Pounds 450 455 450 455 Low 08/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 08/08/2019 00:00 Euro 398 403 398 404 Low 07/08/2019 00:00 Pounds 453 458 450 455 Low 07/08/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 07/08/2019 00:00 Euro 398 403 398 403 Low 06/08/2019 00:00 Pounds 457 460 452 458 Low 06/08/2019 00:00 Dollar 358 360 357 360 Low 06/08/2019 00:00 Euro 400 404 400 403 Low 05/08/2019 00:00 Pounds 458 462 457 461 Low 05/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 05/08/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 02/08/2019 00:00 Pounds 458 462 458 462 Low 02/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 02/08/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 01/08/2019 00:00 Pounds 458 462 458 462 Low 01/08/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 01/08/2019 00:00 Euro 402 405 402 405 Low 31/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 31/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 31/07/2019 00:00 Euro 403 407 403 407 Low 30/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 30/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 30/07/2019 00:00 Euro 403 407 403 407 Low 29/07/2019 00:00 Pounds 458 461 458 463 Low 29/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 29/07/2019 00:00 Euro 402 406 403 407 Low 26/07/2019 00:00 Pounds 459 463 458 461 Low 26/07/2019 00:00 Dollar 358 361 358 360 Low 26/07/2019 00:00 Euro 403 406 401 405 Low 25/07/2019 00:00 Pounds 459 463 459 463 Low 25/07/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 25/07/2019 00:00 Euro 403 407 403 406 Low 24/07/2019 00:00 Pounds 459 463 459 463 Low 24/07/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 24/07/2019 00:00 Euro 404 407 403 407 Low 23/07/2019 00:00 Pounds 460 464 459 463 Low 23/07/2019 00:00 Dollar 359 361 358 361 Low 23/07/2019 00:00 Euro 406 410 404 407 Low 22/07/2019 00:00 Pounds 459 463 459 463 Low 22/07/2019 00:00 Dollar 358 360 359 361 Low 22/07/2019 00:00 Euro 406 410 406 410 Low 19/07/2019 00:00 Pounds 459 463 459 463 Low 19/07/2019 00:00 Pounds 358 360 358 360 Low 19/07/2019 00:00 Pounds 406 410 406 410 Low 18/07/2019 00:00 Pounds 458 462 459 463 Low 18/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 18/07/2019 00:00 Euro 403 407 406 410 Low 17/07/2019 00:00 Pounds 458 462 458 462 Low 17/07/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 17/07/2019 00:00 Euro 403 407 403 407 Low 16/07/2019 00:00 Pounds 460 463 458 462 Low 16/07/2019 00:00 Dollar 359 361 358 360 Low 16/07/2019 00:00 Euro 405 408 403 407 Low 13/07/2019 00:00 Pounds 460 464 460 463 Low 13/07/2019 00:00 Dollar 359 361 359 361 Low 13/07/2019 00:00 Euro 405 410 405 408 Low 12/07/2019 00:00 Pounds 458 463 460 464 Low 12/07/2019 00:00 Dollar 359 361 359 361 Low 12/07/2019 00:00 Euro 404 407 405 410 Low 11/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 462 Low 11/07/2019 00:00 Dollar 359 362 359 361 Low 11/07/2019 00:00 Euro 402 407 405 410 Low 10/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 10/07/2019 00:00 Dollar 359 361 358 361 Low 10/07/2019 00:00 Euro 401 406 402 405 Low 09/07/2019 00:00 Pounds 458 465 457 465 Low 09/07/2019 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 09/07/2019 00:00 Euro 401 405 402 405 Low 08/07/2019 00:00 Pounds 458 463 460 465 Low 08/07/2019 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 08/07/2019 00:00 Euro 401 405 401 405 Low 05/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 05/07/2019 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 05/07/2019 00:00 Euro 401 405 401 405 Low 04/07/2019 00:00 Pounds 458 463 458 463 Low 04/07/2019 00:00 Dollar 359 362 359 362 Low 04/07/2019 00:00 Euro 401 405 400 405 Low 03/07/2019 00:00 Pounds 458 464 458 463 Low 03/07/2019 00:00 Dollar 359 361 359 362 Low 03/07/2019 00:00 Euro 401 405 401 405 Low 02/07/2019 00:00 Pounds 458 462 458 463 Low 02/07/2019 00:00 Dollar 359 361 359 361 Low 02/07/2019 00:00 Euro 398 402 400 404 Low 01/07/2019 00:00 Pounds 458 462 458 462 Low 01/07/2019 00:00 Dollar 358 360 359 361 Low 01/07/2019 00:00 Euro 400 403 398 403 Low 28/06/2019 00:00 Pounds 457 460 457 462 Low 28/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 28/06/2019 00:00 Euro 398 402 400 403 Low 27/06/2019 00:00 Pounds 458 462 458 462 Low 27/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 27/06/2019 00:00 Euro 398 402 398 402 Low 26/06/2019 00:00 Pounds 458 463 458 462 Low 26/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 26/06/2019 00:00 Euro 398 402 400 403 Low 25/06/2019 00:00 Pounds 458 464 458 464 Low 25/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 25/06/2019 00:00 Euro 400 403 398 402 Low 24/06/2019 00:00 Pounds 458 464 460 465 Low 24/06/2019 00:00 Dollar 358 361 359 361 Low 24/06/2019 00:00 Euro 398 402 398 403 Low 21/06/2019 00:00 Pounds 460 465 458 464 Low 21/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 21/06/2019 00:00 Euro 398 402 398 402 Low 20/06/2019 00:00 Pounds 460 465 468 462 Low 20/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 20/06/2019 00:00 Euro 398 402 400 403 Low 19/06/2019 00:00 Pounds 460 465 460 465 Low 19/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 19/06/2019 00:00 Euro 398 401 398 402 Low 18/06/2019 00:00 Pounds 460 465 462 465 Low 18/06/2019 00:00 Dollar 359 361 358 361 Low 18/06/2019 00:00 Euro 400 403 400 405 Low 17/06/2019 00:00 Pounds 462 467 462 468 Low 17/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 17/06/2019 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 14/06/2019 00:00 Pounds 426 467 426 467 Low 14/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 14/06/2019 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 13/06/2019 00:00 Pounds 467 471 462 467 Low 13/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 13/06/2019 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 12/06/2019 00:00 Pounds 468 471 467 471 Low 12/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 12/06/2019 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 11/06/2019 00:00 Pounds 465 470 467 471 Low 11/06/2019 00:00 Dollar 358 361 359 361 Low 11/06/2019 00:00 Euro 400 403 399 402 Low 10/06/2019 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 10/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 361 Low 10/06/2019 00:00 Euro 404 400 400 404 Low 07/06/2019 00:00 Pounds 469 473 467 471 Low 07/06/2019 00:00 Dollar 358 361 358 360 Low 07/06/2019 00:00 Euro 400 403 398 402 Low 06/06/2019 00:00 Pounds 468 472 465 470 Low 06/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 361 Low 06/06/2019 00:00 Euro 398 402 403 400 Low 03/06/2019 00:00 Pounds 468 472 468 472 Low 03/06/2019 00:00 Dollar 358 360 358 361 Low 03/06/2019 00:00 Euro 398 402 398 402 Low 31/05/2019 00:00 Pounds 465 470 470 474 Low 31/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 31/05/2019 00:00 Euro 397 402 400 403 Low 30/05/2019 00:00 Pounds 470 474 470 474 Low 30/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 30/05/2019 00:00 Euro 400 403 400 403 Low 28/05/2019 00:00 Pounds 470 474 470 474 Low 28/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 28/05/2019 00:00 Euro 400 403 400 403 Low 27/05/2019 00:00 Pounds 470 474 470 474 Low 27/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 27/05/2019 00:00 Euro 400 403 400 404 Low 24/05/2019 00:00 Pounds 470 474 470 474 Low 24/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 24/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 23/05/2019 00:00 Pounds 470 474 472 475 Low 23/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 23/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 22/05/2019 00:00 Pounds 472 475 472 475 Low 22/05/2019 00:00 Dollar 358 350 358 360 Low 22/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 21/05/2019 00:00 Pounds 472 475 472 473 Low 21/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 21/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 20/05/2019 00:00 Pounds 472 475 472 475 Low 20/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 20/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 17/05/2019 00:00 Pounds 472 475 472 475 Low 17/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 17/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 404 Low 16/05/2019 00:00 Pounds 472 475 472 475 Low 16/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 16/05/2018 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 15/05/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 15/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 15/05/2019 00:00 Euro 400 404 400 404 Low 13/05/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 13/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 13/05/2019 00:00 Euro 400 404 400 405 Low 10/05/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 10/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 10/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 09/05/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 09/05/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 09/05/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 29/04/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 29/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 29/04/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 26/04/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 26/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 26/04/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 25/04/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 25/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 25/04/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 24/04/2019 00:00 Pounds 470 475 472 476 Low 24/04/2019 00:00 Dollar 358 360 358 360 Low 24/04/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 23/04/2019 00:00 Pounds 474 478 472 476 Low 23/04/2019 00:00 Dollar 355 360 358 360 Low 23/04/2019 00:00 Euro 390 402 400 405 Low 22/04/2019 00:00 Pounds 472 476 472 476 Low 22/04/2019 00:00 Dollar 357 360 358 360 Low 22/04/2019 00:00 Euro 400 405 400 405 Low 19/04/2019 00:00 Pounds 467 471 470 475 Low 19/04/2019 00:00 Dollar 355 360 357 360 Low 19/04/2019 00:00 Euro 395 400 402 406 Low 18/04/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 18/04/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 18/04/2019 00:00 Euro 402 406 402 406 Low 17/04/2019 00:00 Pounds 470 475 470 475 Low 17/04/2019 00:00 Dollar 357 360 357 360 Low 17/04/2019 00:00 Euro 402 406 402 406 Low 16/04/2019 00:00 Pounds 465 470 470 475 Low 16/04/2019 00:00 Dollar 360 365 357 360 Low 16/04/2019 00:00 Euro 400 405 402 405 Low

Data is collated from various black market dealers on the mainland and island parts of Lagos State where forex is sold. The price quoted daily on this page represents the average price obtained by our Research Team. Our prices are a guide and could be slightly different from the price you get when you eventually decide to buy or sell. This is a daily tracker and updated close of business. See table below for parallel market exchange rate dating to 2019.