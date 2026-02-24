- Regius Capital Limited, a SEC-licensed issuing house, has successfully completed its first Commercial Paper transaction, participating as a dealer in Johnvents Industries Limited’s ₦30 billion CP issuance under the company’s ₦100 billion CP Programme—marking a major execution milestone for the firm.
- The issuance comprised Series 22, 23 and 24 with tenors of 181, 269 and 364 days at respective yields of 22.0%, 23.0% and 24.5%, backed by BBB+ issuer ratings from Agusto & Co. and GCR Ratings, and offered exclusively to qualified investors in line with SEC regulations.
- The transaction reinforces Regius Capital’s capability in structuring and distributing capitalmarket instruments, while supporting Johnvents Industries—a key player in Nigeria’s cocoa processing and agribusiness value chain—in accessing efficient shortterm funding for its operations.
Regius Capital Limited, a Securities and Exchange Commission (SEC)-licensed issuing house, completed its first Commercial Paper transaction, participating as a dealer in the ₦30 billion Commercial Paper issuance by Johnvents Industries Limited under the company’s ₦100 billion Commercial Paper Programme.
The Commercial Paper issuance comprised Series 22, 23 and 24, with tenors of 181 days, 269 days and 364 days, and corresponding yields of 22.0%, 23.0% and 24.5% per annum, respectively. The offer was opened and fully concluded in December 2025.
The issuance was executed under Johnvents Industries Limited’s ₦100 billion Commercial Paper Programme and was registered with the Securities and Exchange Commission (SEC).
It was supported by issuer ratings of BBB+ from Agusto & Co and BBB+ from GCR Ratings and was made available exclusively to qualified investors.
Regius Capital Limited participated in the transaction as a dealer, contributing to the structuring and distribution of the issuance in line with applicable regulatory requirements. The transaction represented a key execution milestone for Regius Capital and demonstrated the firm’s ability to participate effectively in capital market transactions following the grant of its Securities and Exchange Commission (SEC) licence.
Johnvents Industries Limited is an agribusiness and manufacturing company with operations spanning cocoa processing, commodity trading, and related value-added activities. The company plays a strategic role in Nigeria’s agricultural value chain, supported by a focus on scalable operations and sustainable value creation.
About Regius Capital Limited
Regius Capital Limited is a Securities and Exchange Commission (SEC)-licensed issuing house that advises, structures, and distributes debt and equity solutions for corporates. The firm partners with clients to deliver tailored capital market solutions that support efficient capital raising.
