The federal government has named 46 new Directors to oversee agencies within the Ministry of Aviation and Aerospace Development.
This disclosure is contained in a statement signed by the Head of Press and Public Affairs at the Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development, Odutayo Oluseyi, on Thursday, December 21, 2023, in Abuja.
This appointment is coming a week after the Federal Government sacked Chief Executives of Aviation agencies followed by directors in the ministry.
The statement reads:
- “In line with the Renewed Hope Agenda of Mr. President Bola Ahmed Tinubu, the Honourable Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo SAN, CON, FCIArb. (U.K), has released the list of newly appointed Directors of the Agencies under the Ministry.
- “All the newly appointed Directors are to get in touch with the Director, Human Resource Department of the Ministry of Aviation and Aerospace Development to collect their letters of appointment as the appointment is with immediate effect.
- “Also a new Directorate called the Cargo Services has been created at the Federal Airport Authority of Nigeria to ameliorate issues besetting the sector.”
Ministries and Agencies Affected
The agencies involved are the Federal Airport Authority of Nigeria (FAAN); Nigeria Metrological Agency (NiMET); Nigeria Airspace Management Agency (NAMA); Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA) and Nigeria Safety and Investigation Bureau (NSIB).
NIGERIAN METEOROLOGICAL AGENCY (NIMET):
- PROF VINCENT EZIKORNWOR WELI DIRECTOR, OF WEATHER SERVICES
- PROF ODJUGO PETER AKPODIOGAGA OVUYOVWIROYE DIRECTOR, RESEARCH AND TRAINING
- ONYEGBULE GLORY AMARACHI DIRECTOR, APPLIED METEOROLOGICAL SERVICES
- ABDULKAREEM HAMID OLAYINKA DIRECTOR, ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES
TECHNICAL SERVICES
- FUNKE ADEBAYO AROWOJOBE DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
- SHOLA GABRIEL DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
- NASIRU SANI DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
- ALEX AKOJI YUSUF DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
- AIRIOHUODION HENRY OMONZOJIE DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
NIGERIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (NCAA):
- ENGR BALANG GODWIN DIRECTOR, AERODROME AND AIRSPACE STANDARDS
- YINKA BOBOYE DIRECTOR, AIR TRANSPORT REGULATIONS
- CAPT. DONALD SPIFF DIRECTOR, OPERATIONS, LICENSING AND TRAINING
- MICHAEL ACHIMUGU DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
- OMOGO BERNARD ONWE CHINEDU DIRECTOR, AVSEC REGULATION
- OLUFEMI ODUKOYA DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
- ENGR. VICTOR GOYEA DIRECTOR, AIRWORTHINESS STANDARDS
- BARR MARY TUFANO DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
- ANASTASIA GBEM DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
- HORATIUS EGWA DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
- REBECCA EYIUCHE AGHADINAZU DIRECTOR, OF CORPORATE SERVICES
NIGERIAN AIRSPACE MANAGEMENT AGENCY (NAMA):
- 1 MUONEMEH NDUBUISI LOTENNA DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
- 2 JOHN TAYO DIRECTOR, OPERATIONS
- 3 ABIMBOLA LADIPO DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
- 4 ENGR IJEOMA IHENACHOR DIRECTOR, SAFETY ELECTRONIC AND ENGINEERING SERVICES
- 5 RITA ISEMIUHONMON EGBADON DIRECTOR, LEGAL SERVICES/COMPANY SECRETARY
- 6 ABDULAHI MUSA DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
- 7 ABBA AHMAD DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
- 8 IBRAHIM ALIYU DIRECTOR CORPORATE SERVICES
NIGERIAN SAFETY INVESTIGATION BUREAU (NSIB):
- ENGR ABDULAHI BABANYA DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
- ODITA FRANCIS ISIOMA DIRECTOR, OPERATIONS
- ENGR NWOBU PATRICK DIRECTOR, TRANSPORT INVESTIGATION
- ESOSA EREMWANARUA DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
- ENGR LAWAL ABDULMUMIN DIRECTOR, HUMAN RESOURCES
- MRS BIMBO OLAWUNMI OLADEJI DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
- DR MRS OKUNDAYE-OKE ITOHAN FOLAKE DIRECTOR OF FINANCE AND ACCOUNTS
- BARO HENRY MINABOWANRE DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
FEDERAL AIRPORTS AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN):
- ENGR. MUNIRU ADEJARE ABIOLA DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
- CAPT. ABDULLAHI MOHMOOD DIRECTOR, AIRPORT OPERATIONS
- AYODELE OLATIREGUN DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
- LUQMAN OLATUBOSUN ENIOLA DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
- IGBAFE AFEGBAI DIRECTOR, AVIATION SECURITY SERVICES
- MRS BRIDGET GOLD DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
- JENSEN ASABA DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
- OBIAGELI ORAH DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
- HENRY AGBEBIRE DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
- ADEBOLA JOY AGUNBIADE DIRECTOR, COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT
- TO BE APPOINTED SHORTLY DIRECTOR, CARGO SERVICES
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